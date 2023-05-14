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Регион 14.05.2023 15:03

В Ереване обсуждали выход из ОДКБ, в Армении ищут новые возможности поставок оружия - Григорян

Армения не получает заказанное у России вооружение, обсуждался вопрос выхода республики из ОДКБ, заявил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян.

"В последние годы архитектура безопасности в мире и, в частности, в нашем регионе кардинально изменилась. Договорные обязательства не соблюдаются. (Необходимо - ИФ) искать новые механизмы и поставки вооружения, потому что объективно мы не получаем то, что заказали и за что заплатили России", - сказал Григорян в интервью изданию "Новая газета. Европа".

На вопрос, идет ли речь о контракте 2021 года на сотни миллионов долларов, который до сих пор не закрыт, Григорян ответил: "О нескольких таких контрактах, он не единственный. А еще мы ожидали от ОДКБ, что она сработает в сентябре прошлого года (во время боестолкновений на армяно-азербайджанской границе - ИФ). Она не сработала, и так далее".

На вопрос, шла ли речь о выходе Армении из ОДКБ, секретарь СБ ответил: "Если честно, да, такие обсуждения были, это естественная реакция".

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Тэги: АРМЕНИЯ, СБ, РОССИЯ, ОДКБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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