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Внешняя политика 14.05.2023 15:12

В Брюсселе началась встреча Алиева, Мишеля и Пашиняна

В Брюсселе в воскресенье началась трехсторонняя встреча с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, главы Евросовета Шарля Мишеля и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Об этом сообщает сайт азербайджанского лидера.

Как сообщалось ранее, на встрече будет обсуждаться нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией, включая подготовку мирного договора.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ЕС, ЛИДЕРЫ, ВСТРЕЧА


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