В Брюсселе началась встреча Алиева, Мишеля и Пашиняна

В Брюсселе в воскресенье началась трехсторонняя встреча с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, главы Евросовета Шарля Мишеля и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом сообщает сайт азербайджанского лидера. Как сообщалось ранее, на встрече будет обсуждаться нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией, включая подготовку мирного договора. А.Азизов

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