Россия придерживается исполнения трехсторонних документов, которые были подписаны Москвой, Баку и Ереваном два года назад - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия придерживается исполнения трехсторонних документов, которые были подписаны Москвой, Ереваном и Баку два года назад.

"Мы исходим из того, что они по-прежнему являются безальтернативной основой для урегулирования. И для того, чтобы выйти на урегулирование, нужно идти по дороге выполнения тех договоренностей, которые были достигнуты на троих", - сказал Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК).

По его словам, отношения между Россией и Арменией имеют чувствительные моменты. "Они (отношения - ИФ) по-прежнему складываются как партнерские отношения, продвинутого партнерства, особые отношения, которые имеют глубокие исторические корни. Мы убеждены, что они имеют и блестящее будущее. Безусловно, есть определенные чувствительные моменты", - подчеркнул Песков.