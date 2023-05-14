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Дальнее зарубежье 14.05.2023 15:45

Россия придерживается исполнения трехсторонних документов, которые были подписаны Москвой, Баку и Ереваном два года назад - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия придерживается исполнения трехсторонних документов, которые были подписаны Москвой, Ереваном и Баку два года назад.

"Мы исходим из того, что они по-прежнему являются безальтернативной основой для урегулирования. И для того, чтобы выйти на урегулирование, нужно идти по дороге выполнения тех договоренностей, которые были достигнуты на троих", - сказал Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК).

По его словам, отношения между Россией и Арменией имеют чувствительные моменты. "Они (отношения - ИФ) по-прежнему складываются как партнерские отношения, продвинутого партнерства, особые отношения, которые имеют глубокие исторические корни. Мы убеждены, что они имеют и блестящее будущее. Безусловно, есть определенные чувствительные моменты", - подчеркнул Песков.

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Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, ОТНОШЕНИЯ


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