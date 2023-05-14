В Иране анонсировали восстановление дипотношений с Египтом

Власти Ирана и Египта близки к официальному возобновлению дипломатических отношений, разорванных еще в 1980 году, заявил член Комитета по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Фада Хусейн Малики. В интервью Tasnim он отметил, что стороны готовятся пойти на этот шаг в ближайшее время.

"В ближайшее время отношения между Ираном и Египтом будут восстановлены, и посольства двух стран в Тегеране и Каире вновь откроются", - пояснил Малики.

Как указал иранский депутат, после открытия посольств должна пройти встреча президентов двух государств. При этом Малики не уточнил, когда именно стоит ожидать официального возобновления дипотношений Ирана и Египта.

В.Алиев