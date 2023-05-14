В Азербайджане не зарегистрировано новых летальных исходов из-за COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 10 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 831 тыс. 658, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.
Днем ранее был зарегистрировано также 10 случаев.
За 24 часа от COVID-19 никто не умер.
Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 268 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 821 тыс. 292 человека (+13 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 98 человек.
За сутки медики провели 737 тестов на коронавирус против 1339 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 604 тыс. 359 тестов на COVID-19.
В.Алиев
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