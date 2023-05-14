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Нетаньяху заявил о ликвидации высшего руководства группировки «Исламский джихад» в секторе Газа

Израильские военные в ходе авиаударов за последние дни в секторе Газа уничтожили все высшее руководство военизированного формирования "Исламский джихад", пишет Times of Israel со ссылкой на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

"Мы уничтожили все высшее руководство "Исламского джихада" в секторе Газа, 17 центров командования "Исламского джихада", ликвидировали десятки террористов, нанесли удары по складам ракет, вывели из строя противотанковые расчеты и многое другое", - приводит газета его слова.

Нетаньяху поблагодарил израильтян, проживающих близ границы с сектором Газа, за стойкость и поддержку, пока военные проводили эту операцию.

Накануне Израиль и палестинское подразделение группировки "Исламский джихад" достигли перемирия при посредничестве Египта. До этого на протяжении пяти дней стороны обстреливали друг друга ракетами.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, НЕТАНЬЯХУ, ГАЗА, ПОЗИЦИЯ


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