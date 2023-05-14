Алиев, Мишель и Пашинян завершили встречу в Брюсселе

В Брюсселе завершилась трехсторонняя встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьера Армении Никола Пашиняна и главы Евросовета Шарля Мишеля, сообщает сайт главы азербайджанского государства. Как сообщалось, стороны планировали обсудить проект соглашения о мире, нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном. А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».