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СНГ 14.05.2023 20:22

ВСУ продолжают двигаться вперед на Бахмутском направлении, за день заняли свыше 10 позиций российских войск

Вооруженные силы Украины в течение дня захватили более 10 вражеских позиций на севере и юге окрестностей Бахмута, зачистили значительную площадь лесного массива в районе Ивановского, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

«Продолжаем двигаться вперед на Бахмутском направлении в районах пригорода. Наши подразделения за сегодняшний день захватили более десяти вражеских позиций на севере и юге окрестностей Бахмута и зачистили значительную площадь лесного массива в районе Ивановского. Взяты в плен вражеские солдаты из разных частей», - написала она в Телеграм-канале в воскресенье вечером.

Маляр отметила особую сложность ситуации на этом направлении: "В самом Бахмуте очень горячо. Враг собрал там все силы и пытается продвигаться, уничтожая все на своем пути. Продолжаются ожесточенные бои".

Как сообщила Маляр, командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский держит ситуацию под контролем: "Анализирует, планирует, принимает решения. Как и должно быть, настоящий боевой генерал с войсками в самые горячие моменты. Рядом с ним умело руководят бригадные генералы Богомолов и Гнатов. Они реализовывают общий замысел операции".

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Тэги: МАЛЯР, БАХМУТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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