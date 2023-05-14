Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8572 RUR   0.0221 GBR   2.129 TRY   0.0866

Цена на нефть

12.05 $/bbl +/- WTI 70.04 -0.83 Brent 74.17 -0.81

Регион 14.05.2023 20:53

Лидеры Азербайджана и Армении встретятся в Брюсселе в июле – Мишель

Президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель заявил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян проведут очередную встречу в «брюссельском формате» в июле.

Такое заявление Мишель сделал на брифинге в воскресенье по итогам трехсторонней встречи с участием Алиева и Пашиняна.

По его словам, лидеры Азербайджана и Армении также подтвердили свою приверженность Алма-атинской декларации 1991 года. «Лидеры подтвердили уважение к территориальной целостности Армении в 29,8 тыс. кв. км и Азербайджана в 86,6 тыс. кв. км», - добавил он.

Мишель добавил, что стороны продолжат встречи в рамках делимитации границ.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИШЕЛЬ, АЛИЕВ, ПАШИНЯН


Похожие новости


В Брюсселе началась встреча Ильхама Алиева и Шарля Мишеля Азербайджан привержен Брюссельскому формату по нормализации отношений с Арменией - Алиев В Брюсселе началась встреча Алиева, Мишеля и Пашиняна Алиев и Мишель обсудили нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией Мишель анонсировал телефонный разговор с Алиевым во вторник Мишель заверил Алиева, что ЕС продолжит усилия по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном Алиев и Мишель обсудили нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией Алиев и Мишель обсудили Украину и процессы на Южном Кавказе Азербайджан и Армения создадут временную рабочую группу по делимитации границы

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az