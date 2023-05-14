Лидеры Азербайджана и Армении встретятся в Брюсселе в июле – Мишель

Президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель заявил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян проведут очередную встречу в «брюссельском формате» в июле.

Такое заявление Мишель сделал на брифинге в воскресенье по итогам трехсторонней встречи с участием Алиева и Пашиняна.

По его словам, лидеры Азербайджана и Армении также подтвердили свою приверженность Алма-атинской декларации 1991 года. «Лидеры подтвердили уважение к территориальной целостности Армении в 29,8 тыс. кв. км и Азербайджана в 86,6 тыс. кв. км», - добавил он.

Мишель добавил, что стороны продолжат встречи в рамках делимитации границ.

Р.Ахмедов