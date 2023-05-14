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Оборона 14.05.2023 21:20

Азербайджан обвинил Армению в обстреле из минометов азербайджанских позиций на границе

ВС Армении обстреляли позиции ВС Азербайджана в Кяльбаджарском направлении границы из 60 мм минометов.

«14 мая в районе 20:30 подразделения ВС Армении с позиций в населенном пункте Йеникянд Басаркечярского района обстреляли позиции ВС Азербайджана в населенном пункте Дямирчидам Кяльбаджарского района из 60-мм минометов», - говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана.

Р.Ахмедов

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Тэги: ГРАНИЦА, ОБСТРЕЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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