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Регион 14.05.2023 21:39

Позиции Баку и Еревана сблизились в вопросе восстановления железнодорожного сообщения с Нахчываном - Мишель

Президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель заявил, позиции Азербайджана и Армении сблизились в вопросе восстановления железнодорожного сообщения с Нахчываном.

«Касательно вопроса коммуникаций, стороны добились явного прогресса в обсуждениях, направленных на разблокирование транспортных и восстановление экономических связей в регионе. Стороны сблизили свои позиции в этом вопросе, особенно по возобновлению железнодорожного сообщения с Нахчываном (Зангезурский коридор – ИФ)», - сказал Мишель на брифинге в воскресенье по итогам трехсторонней встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном.

По его словам, рабочим группам поручено согласовать принципиальную договоренность об условиях открытия железнодорожного сообщения и необходимых строительных работах с конкретным графиком реализации.

При этом стороны договорились заручиться поддержкой Всемирной таможенной организации в этом вопросе.

Р.Ахмедов

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Тэги: ЕС, ТРАНСПОРТ


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