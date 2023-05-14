Позиции Баку и Еревана сблизились в вопросе восстановления железнодорожного сообщения с Нахчываном - Мишель

Президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель заявил, позиции Азербайджана и Армении сблизились в вопросе восстановления железнодорожного сообщения с Нахчываном.
«Касательно вопроса коммуникаций, стороны добились явного прогресса в обсуждениях, направленных на разблокирование транспортных и восстановление экономических связей в регионе. Стороны сблизили свои позиции в этом вопросе, особенно по возобновлению железнодорожного сообщения с Нахчываном (Зангезурский коридор – ИФ)», - сказал Мишель на брифинге в воскресенье по итогам трехсторонней встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном.
По его словам, рабочим группам поручено согласовать принципиальную договоренность об условиях открытия железнодорожного сообщения и необходимых строительных работах с конкретным графиком реализации.
При этом стороны договорились заручиться поддержкой Всемирной таможенной организации в этом вопросе.
Р.Ахмедов
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