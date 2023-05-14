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Регион 14.05.2023 21:54

Мишель заявил, что намерен пригласить Алиева и Пашиняна на третий European Political Community Summit в октябре в Гранаде

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретятся в июне в Кишиневе, еще одна встреча может состояться в октябре в Гранаде, заявил президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель.

«В самое ближайшее время мы (Алиев, Пашинян и Мишель – ИФ) встретимся вместе с президентом Франции Макроном и канцлером Германии Шольцем на полях 2-го саммита Европейского политического сообщества (European Political Community Summit) в Кишиневе (1 июня – ИФ). Я также намерен пригласить лидеров на еще одну такую встречу на полях третьего саммита ЕПК в Гранаде в октябре», - сказал Мишель на брифинге в воскресенье, по итогам трехсторонней встречи лидеров Азербайджана и Армении в Брюсселе.

Р.Ахмедов

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Тэги: АЛИЕВ, ПАШИНЯН, ВСТРЕЧА


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