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Внешняя политика 14.05.2023 22:09

Мамедов и Олсон обсудили мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов провел телефонный разговор с заместителем помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Эрикой Олсон, стороны обсудили ситуацию на Южном Кавказе, шаги в направлении нормализации отношений между Баку и Ереваном.

«Мамедов и Олсон в ходе телефонного разговора обсудили азербайджано-американские двусторонние отношения, текущую ситуацию в регионе, шаги в направлении нормализации отношений между Баку и Ереваном», - сообщает МИД Азербайджана.

Мамедов в ходе разговора подчеркнул, что Азербайджан заинтересован в нормализации отношений с Арменией и поэтому является основным инициатором подписания мирного договора. «Он отметил, что несмотря на это, Армения препятствует мирному процессу, в том числе последние провокации Еревана на границе наносят вред международным усилиям по мирным переговорам», - подчеркивает ведомство.

Олсон, в свою очередь, заявила о важности мира и стабильности на Южном Кавказе и подписания мирного договора для этого. Она добавила, что США постоянно готовы оказывать поддержку двусторонним переговорам между Азербайджаном и Арменией.

«В ходе телефонного разговора стороны обменялись мнениями по двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес», - подчеркивает МИД Азербайджана.

Р.Ахмедов

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Тэги: МИД, США, РАЗГОВОР


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