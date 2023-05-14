Эрдоган лидирует с 51% голосов по итогам подсчета около 75% бюллетеней

На президентских выборах в Турции по итогам подсчета 74,47% бюллетеней президент Реджеп Тайип Эрдоган набирает 50,83% голосов, а лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу – 43,36%. Согласно результатам подсчета, 55-летний Синан Оган от альянса АТА (Альянс предков) пока получает 5,31% голосов избирателей. Р.Ахмедов

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