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Регион 14.05.2023 22:44

Эрдоган лидирует с 51% голосов по итогам подсчета около 75% бюллетеней

На президентских выборах в Турции по итогам подсчета 74,47% бюллетеней президент Реджеп Тайип Эрдоган набирает 50,83% голосов, а лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу – 43,36%.

Согласно результатам подсчета, 55-летний Синан Оган от альянса АТА (Альянс предков) пока получает 5,31% голосов избирателей.

Р.Ахмедов

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Тэги: ТУРЦИЯ, ВЫБОРЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОДСЧЕТ


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