«Народный альянс» Эрдогана лидирует на парламентских выборах после подсчета более половины бюллетеней

"Народный альянс", в который входит правящая в Турции "Партия справедливости и развития" во главе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, получил на выборах в парламент около 52% голосов избирателей по итогам подсчета порядка 58% бюллетеней, сообщает "Анадолу".
Таким образом, он обеспечил себе 273 депутатских места.
Оппозиционный "Национальный альянс", состоящий из шести партий, набрал примерно 33% голосов - 167 депутатских мест. На третьем месте оказался "Альянс труда и свободы" - 8,96% голосов и 58 мест.
Всего в парламенте Турции 600 депутатских мест. За них борются 24 политические партии и 151 независимый кандидат. До нынешних выборов 53,7% парламента составляли члены "Народного альянса", 33,9% - "Национального альянса".
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