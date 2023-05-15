Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8466 RUR   0.0217 GBR   2.1187 TRY   0.0866

Цена на нефть

12.05 $/bbl +/- WTI 70.04 -0.83 Brent 74.17 -0.81

СНГ 15.05.2023 11:27

ИБР планирует выделить Таджикистану $450 млн

Исламский банк развития (ИБР) по итогам переговоров с делегацией Таджикистана планирует выделить более $450 млн на развитие приоритетных отраслей экономики республики, сообщил пресс-центр министерства экономического развития и торговли республики.

Сообщается, что делегация Таджикистана, которую возглавил министр экономического развития и торговли Завки Завкизода, и президент ИБР Мухаммад Сулайман аль-Джассер обсудили в Джидде (Саудовская Аравия - ИФ) реализацию проектов в сферах гидроэнергетики, транспорта, образования, здравоохранения и других социально-экономических секторах Таджикистана.

Завкизода, представив инвестиционные возможности республики, обратился к президенту ИБР с просьбой сосредоточить внимание на таких приоритетных направлениях, в частности, как развитие "зеленой" энергетики, проект Рогунской ГЭС, орошение селхозугодий, создание текстильных предприятий, производство халяльной продукции, логистические центры, развитие торговли и туризма.

В свою очередь президент ИБР выразил готовность увеличить финансирование проектов по указанным направлениям, а также укреплять дальнейшее сотрудничество.

С целью реализации проектов, а также разработки новой стратегии сотрудничества в течение мая-июня представители ИБР посетят Таджикистан.

Отмечается, что до настоящего времени ИБР инвестировал в различные проекты Таджикистана $641 млн.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ТАДЖИКИСТАН, ЭКОНОМИКА, ИБР, ФИНАНСИРОВАНИЕ


Похожие новости


Экономика Таджикистана последние пять лет росла на 7,3% в год Рахмон пригласил президента Азербайджана посетить с визитом Таджикистан "в любое удобное время" Азербайджан и Таджикистан обсудили вопросы развития экономических отношений Азербайджан планирует направить экспортную миссию в Таджикистан Азербайджан предлагает Таджикистану создавать СП для активизации экономического сотрудничества Таджикистан продолжит добиваться поставленных стратегических целей в экономике - президент Рахмон

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az