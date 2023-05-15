ИБР планирует выделить Таджикистану $450 млн

Исламский банк развития (ИБР) по итогам переговоров с делегацией Таджикистана планирует выделить более $450 млн на развитие приоритетных отраслей экономики республики, сообщил пресс-центр министерства экономического развития и торговли республики.
Сообщается, что делегация Таджикистана, которую возглавил министр экономического развития и торговли Завки Завкизода, и президент ИБР Мухаммад Сулайман аль-Джассер обсудили в Джидде (Саудовская Аравия - ИФ) реализацию проектов в сферах гидроэнергетики, транспорта, образования, здравоохранения и других социально-экономических секторах Таджикистана.
Завкизода, представив инвестиционные возможности республики, обратился к президенту ИБР с просьбой сосредоточить внимание на таких приоритетных направлениях, в частности, как развитие "зеленой" энергетики, проект Рогунской ГЭС, орошение селхозугодий, создание текстильных предприятий, производство халяльной продукции, логистические центры, развитие торговли и туризма.
В свою очередь президент ИБР выразил готовность увеличить финансирование проектов по указанным направлениям, а также укреплять дальнейшее сотрудничество.
С целью реализации проектов, а также разработки новой стратегии сотрудничества в течение мая-июня представители ИБР посетят Таджикистан.
Отмечается, что до настоящего времени ИБР инвестировал в различные проекты Таджикистана $641 млн.
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