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Дальнее зарубежье 15.05.2023 12:03

Министры финансов G7 предупреждают о неопределенности в мировой экономике

Министры финансов G7 предупредили о повышенной неопределенности в мировой экономике и необходимости устранения пробелов в регулировании банковской системы после недавних потрясений в финансовом секторе, пишет Financial Times.

"Мировая экономика продемонстрировала устойчивость к многочисленным потрясениям, - говорится в коммюнике по итогам трехдневной встречи министров, прошедшей в Японии. - Тем не менее, мы должны сохранять бдительность и оставаться гибкими в нашей макроэкономической политике в условиях повышенной неопределенности в отношении перспектив мировой экономики".

Министры финансов также отметили необходимость заполнить "пробелы в надзоре и регулировании" банковской системы, которые выявились после крахов Silicon Valley Bank и Signature Bank в марте и First Republic в начале мая.

Кроме того, участники встречи договорились усилить обмен данными о возможном уклонении от санкций против России и следить за эффективностью ограничений на цены на российскую нефть и нефтепродукты.

"Мы по-прежнему нацелены на противодействие любым попыткам уклониться от наших санкций и подорвать их", - говорится в коммюнике.

Кроме того, Брюссель обдумывает возможность введения ограничений на экспорт некоторых товаров из Европейского союза в страны, которые, как он подозревает, реэкспортируют подсанкционную продукцию в Россию, заявили источники FT, знакомые с обсуждением этого вопроса.

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Тэги: МИР, G7, ЭКОНОМИКА, ПРОГНОЗ


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