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ТЭК 15.05.2023 11:57

Азербайджан увеличил в январе-апреле производство электроэнергии на 6,5%, экспорт - в 2,4 раза

Производство электроэнергии в Азербайджане в январе-апреле 2023 года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,5% - до 9 млрд 852,1 млн кВт/ч, сообщил министр энергетики Пярвиз Шахбазов.

Шахбазов написал в Twitter, что в январе-апреле 9 млрд 266,1 млн кВт/ч в выработано на теплоэлектростанциях (94% всей выработки), 586 млн кВт/ч - за счет возобновляемых источников энергии (ВИЭ, 6% от выработки).

В структуре ВИЭ 462 млн кВт/ч пришлось на гидроэлектростанции, 21,4 млн кВт/ч - на ветряные, 19,1 млн кВт/ч - на солнечные и 83,5 млн кВт/ч - на завод по переработке твердых бытовых отходов.

Шахбазов подчеркнул, что в январе-апреле экспорт электроэнергии из Азербайджана составил 1 млрд 244,1 млн кВт/ч (+2,4 раза от показателя января-апреля 2022г - ИФ-Аз), импорт - 41,1 млн кВт/ч (+1%).

В 2022 году производство электроэнергии в Азербайджане составило 28 млрд 988,5 тыс. кВт/час (рост на 4%). При этом экспорт электроэнергии из Азербайджана составил 3 млрд 3,8 млн кВт/час (рост на 79,5%), импорт - 137,1 млн кВт/час (спад на 9,6%).

Н.Аббасова

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Тэги: ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ЭКСПОРТ, ИМПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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