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Внешняя политика 15.05.2023 12:10

В Баку считают ориентированной на результат встречу Алиева и Пашиняна в Брюсселе – МИД Азербайджана

В министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана считают полезной с точки зрения продвижения мирной повестки встречу президента страны Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, прошедшую 14 мая в Брюсселе при содействии главы Евросовета Шарля Мишеля.

«Считаем организованную президентом Совета Европейского союза пятую по счету встречу между президентом Азербайджана и премьер-министром Армении в этом формате от 14 мая полезной и ориентированной на результат с точки зрения продвижения повестки дня нормализации между двумя странами», - говорится в заявлении азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Там отметили, что «проведение очередной встречи в «брюссельском формате», который был приостановлен девять месяцев назад из-за различных попыток вмешательства и навязывания условий, прежде всего, имеет важное значение с точки зрения поощрения диалога между сторонами на самом высоком уровне».

В МИД сообщили, что в ходе встречи состоялся подробный обмен мнениями с целью достижения конкретных результатов по направлениям согласования проекта двустороннего мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, делимитации границ и восстановления коммуникаций.

«До сведения сторон была вновь доведена принципиальная позиция Азербайджана по обеспечению мира и стабильности в регионе. В частности, особое значение имеет подтверждение вновь уважения к территориальной целостности государств, принятие Арменией в этом контексте признанной на международном уровне территориальной целостности Азербайджана», - отметили в министерстве.

Встреча также предоставила возможность для обсуждения гуманитарных вопросов, важных с точки зрения постконфликтной нормализации, продолжили во внешнеполитическом ведомстве. «В этом контексте еще раз подчеркивается важность прояснения судьбы пропавших без вести, в частности, и ускорения принятия мер в области разминирования», - заметили во внешнеполитическом ведомстве.

Там заявили, что «нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией на основе взаимного признания и уважения суверенитета, территориальной целостности и международных границ друг друга является единственным способом обеспечения прочного мира и стабильности в регионе».

«Мы приветствуем усилия в этом направлении, способствующие достижению прогресса в нормализации отношений, подтверждая нашу готовность продолжать диалог и взаимодействие с международными партнерами, преследующими эту цель», - подчеркнули в МИД Азербайджана.

Р.Керимов

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Тэги: МИД, АРМЕНИЯ, ЕС, ПЕРЕГОВОРЫ


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