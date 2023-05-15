Масштабные военные учения начались в Финляндии

В Финляндии на полигоне Роваярви в Лапландии стартовала серия из двух крупных военных учений.
"В начавшихся в понедельник учениях Lightning Strike 23 и в маневрах Northern Forest 23, которые начнутся через две недели, примут участие около 8 тыс. военнослужащих, в том числе более тысячи из них - военные из США, Великобритании, Швеции и Норвегии", - сообщило агентство новостей Финляндии STT.
Помимо сухопутных войск Сил обороны, в учениях будут участвовать военнослужащие Военно-воздушных сил и силы Пограничной охраны Финляндии.
Вооружение иностранных военнослужащих представлено, в частности, британскими боевыми машинами пехоты Warrior и шведскими БМП CV90, а также американскими реактивными системами залпового огня MLRS.
4 апреля Финляндия официально вступила в НАТО.
Алиеву преподнесли памятный подарок, вручаемый только лидерам арабских государств
В Баку считают ориентированной на результат встречу Алиева и Пашиняна в Брюсселе – МИД Азербайджана
Алиев поздравил Эрдогана с результатами голосования на выборах в Турции
Инвестиции в промпарки и промзоны Азербайджана превысят $4 млрд - Джаббаров
Еврокомиссия улучшила прогноз роста ВВП ЕС в 2023г до 1%, в 2024г - до 1,7%
Грузия получила от нескольких российских авиакомпаний заявки на осуществление полетов в республику
В Азербайджане не зарегистрировано новых летальных исходов из-за COVID-19
В Азербайджане за сутки от COVID-19 умерли 3 человека
Коллекция картин покойного председателя Conde Nast продана на аукционе Christie`s за $178 млн
Алиев посещает Cальянский район
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
AccessBank получил награду от VISA
Caspian Energy станет главным нетворкинг партнером Caspian Water Innovation Forum
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС