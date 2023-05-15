Грузия получила от нескольких российских авиакомпаний заявки на осуществление полетов в республику

Агентство гражданской авиации Грузии сообщает в понедельник о получении от нескольких российских авиакомпаний заявок на осуществление регулярных рейсов между двумя странами.

"По каждой заявке будет принято решение после детального изучения текущего статуса авиакомпаний или их самолетов в связи с введенными международными санкциями. Грузия твердо придерживается позиции, что рейсы между Грузией и Российской Федерацией будут выполняться только теми авиакомпаниями и самолетами, которые не попали под санкции", - говорится в сообщении.

Там добавили, что Агентство гражданской авиации консультируется и изучает примеры стран, которые соблюдают санкции и при этом имеют прямое воздушное сообщение с Россией.