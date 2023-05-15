В Узбекистане пройдет ежегодное заседание ЕБРР

16-18 мая в г.Самарканде состоится 32-е Ежегодное заседание Совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), под общей главной темой «Инвестиции в жизнеспособность» (Investing in Resilience). Заявка на проведение мероприятия была подана Узбекистаном в 2019-м и одобрена в 2022 году.

В мероприятии запланировано участие более 2000 гостей из 73 государств, включая представителей иностранных правительств, глав транснациональных корпораций, руководителей международных финансовых институтов и банков, экспертов в сфере экономики, инвестиций, финансов и технологий, а также мировых СМИ.

Центральной темой мероприятия станет инвестирование в обеспечение устойчивости экономики. В ходе заседания запланировано проведение панельных дискуссий по вопросам выработки мер по преодолению вызовов, с которыми сталкиваются страны-участницы Банка.

Мероприятие предоставит ЕБРР возможность проанализировать также свои достижения за прошедший год и сформировать планы на будущее.

Одним из главных событий заседания станет сессия «Об инвестиционных перспективах Узбекистана». На ней будут обсуждаться ожидаемые темпы роста экономики страны и возможности для привлечения инвестиций.

Также в повестку трёх дней мероприятия входит ряд дискуссионных панельных сессий с экспертами на различные темы. Сессии будут посвящены как регионам, так и отдельным странам.

В их числе:

•международная торговля;

•энергетическая безопасность, возобновляемые источники энергии;

•значение малого и среднего бизнеса для экономики;

•цифровизация на развивающихся рынках;

•программа ЕБРР «Зелёные города»;

•«Региональные экономические перспективы» — главное макроэкономическое исследование ЕБРР и т. д.

На полях заседания запланировано проведение бизнес-форума с участием представителей международных деловых кругов. В его рамках состоятся экспертные обсуждения макроэкономической ситуации, роли частного сектора и государства в развитии возобновляемых источников энергии, межрегиональных связей, экономической интеграции, продовольственной безопасности, цифровизации и других вопросов.

Справочно: Узбекистан стал членом ЕБРР 30 апреля 1992 года. Узбекистан является крупнейшим реципиентом инвестиций ЕБРР среди стран СНГ. С начала деятельности в Узбекистане банком одобрено финансирование 100 проектов и программ в различных отраслях экономики на сумму более 3,4 млрд евро (в проработке 7 проектов на 893,0 млн евро).

Проекты ЕБРР сконцентрированы на развитии малого бизнеса, финансового сектора, транспортной инфраструктуры и энергетики. При этом, основной объём средств, выделяемых банком, приходится на прямые инвестиции.

Проведение мероприятия такого уровня, как ожидается, окажет позитивное влияние на повышение международного имиджа Узбекистана в мировых инвестиционных кругах, а также даст возможность представителям бизнес-сообщества детально познакомиться с экономическим, инвестиционным и промышленным потенциалом, богатой культурой Узбекистана.