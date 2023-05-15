AccessBank получил награду от VISA

Международная платежная система Visa наградила AccessBank в 2-х номинациях. Банк отмечен специальными наградами за эффективное продвижение безналичных расчетов, а также за выпуск карт для детей и подростков - myCard Junior.

Карты myCard Junior от AccessBank, предназначенные для несовершеннолетних, повышают их финансовую грамотность. Карты дают родителям возможность контролировать расходы своих детей, управлять счетами и регулировать лимиты расходов - родитель может заранее определить, где и сколько их ребенок будет тратить посредством myCard Junior.

Карты myCard Junior приносят до 30% кэшбэка и до 4% годового остатка. Карточки разработаны в двух разных дизайнах - для девочек и мальчиков.

myCard Junior — это успешный инструмент для тех, кто хочет правильно планировать и управлять своими расходами с раннего возраста.

Для заказа карт VISA от AccessBank можно пройти по ссылке https://www.accessbank.az/az/private/cards/mycard/

Лидер в сфере микрофинансирования в Азербайджане AccessBank предоставляет свои услуги малым и средним бизнесам с 2002 года. Среди акционеров Банка можно назвать Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международную Финансовую Корпорацию и другие международные финансовые организации и инвестиционные фонды. Банк имеет 31 филиал, 15 из которых находятся в Баку, 16 – в регионах.

Для получения информации об услугах Банка можете связаться с Контактным Центром, позвонив по номеру 151, а также посетить сайт www.accessbank.az или аккаунты Банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn).

*ЗАО AccessBank предоставляет свои услуги согласно лицензии №245 от 25 октября 2002 года, выданного Центральным Банком Азербайджанской Республики. Головной Офис Банка расположен по адресу: город Баку, Ясамальский район, Тбилисский проспект 3.