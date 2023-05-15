Еврокомиссия улучшила прогноз роста ВВП ЕС в 2023г до 1%, в 2024г - до 1,7%

Европейская комиссия улучшила прогноз роста экономики Европейского союза в 2023 году до 1% с ожидавшихся ранее 0,8%.
В 2024 году, как ожидается, ВВП ЕС вырастет на 1,7%, а не на 1,6%, говорится в сообщении ЕК.
Оценка повышения экономики еврозоны в этом году пересмотрена до 1,1% с 0,9%, в следующем - до 1,6% с 1,5%.
"Европейская экономика продолжает демонстрировать устойчивость в сложных глобальных условиях. Снижение цен на энергоносители, ослабление ограничений в цепочках поставках и сильный рынок труда способствовали умеренному росту в первом квартале 2023 года, рассеяв опасения по поводу рецессии", - отмечается в документе.
Более сильное, чем ожидалось, начало года позволило улучшить экономический прогноз.
Алиеву преподнесли памятный подарок, вручаемый только лидерам арабских государств
В Баку считают ориентированной на результат встречу Алиева и Пашиняна в Брюсселе – МИД Азербайджана
Алиев поздравил Эрдогана с результатами голосования на выборах в Турции
В Азербайджане не зарегистрировано новых летальных исходов из-за COVID-19
В Азербайджане за сутки от COVID-19 умерли 3 человека
Коллекция картин покойного председателя Conde Nast продана на аукционе Christie`s за $178 млн
Алиев посещает Cальянский район
Около 700 человек пострадали от удара циклона «Мокко» в Мьянме
Масштабные военные учения начались в Финляндии
Министры финансов G7 предупреждают о неопределенности в мировой экономике
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
AccessBank получил награду от VISA
Caspian Energy станет главным нетворкинг партнером Caspian Water Innovation Forum
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС