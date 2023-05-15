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Макроэкономика 15.05.2023 14:03

Еврокомиссия улучшила прогноз роста ВВП ЕС в 2023г до 1%, в 2024г - до 1,7%

Европейская комиссия улучшила прогноз роста экономики Европейского союза в 2023 году до 1% с ожидавшихся ранее 0,8%.

В 2024 году, как ожидается, ВВП ЕС вырастет на 1,7%, а не на 1,6%, говорится в сообщении ЕК.

Оценка повышения экономики еврозоны в этом году пересмотрена до 1,1% с 0,9%, в следующем - до 1,6% с 1,5%.

"Европейская экономика продолжает демонстрировать устойчивость в сложных глобальных условиях. Снижение цен на энергоносители, ослабление ограничений в цепочках поставках и сильный рынок труда способствовали умеренному росту в первом квартале 2023 года, рассеяв опасения по поводу рецессии", - отмечается в документе.

Более сильное, чем ожидалось, начало года позволило улучшить экономический прогноз.

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Тэги: ЕВРОПА, ЭКОНОМИКА, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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