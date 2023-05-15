В Азербайджане за 4 месяца выявили около 900 человек, работающих без трудового контракта

В Азербайджане на 1 мая 2023 года число действующих трудовых контрактов составляет 1 млн 764 тыс., заявила начальник отдела социального страхования и контроля трудовых отношений Главного управления экономического анализа и контроля бухгалтерского учета Государственной налоговой службы Нигяр Вагабзаде.

По ее словам, по состоянию на начало мая число трудовых контрактов составило 1,764 млн, из которых число активных контрактов в государственном секторе - 859,884 тыс., в частном - 853,342 тыс.

По сравнению с началом января 2019 года, число трудовых контрактов в госсекторе выросло на 6,4% или 52,013 тыс., тогда как в частном секторе число выросло на 58% или 313,42 тыс.

Вагабзаде подчеркнула, что число трудовых контрактов в сфере торговли на 1 мая 2023 года составило 253,297 тыс. (рост с 2019 года на 64,1%), в сфере услуг – 189,533 тыс. (рост на 60,9%), промышленности – 114,534 тыс. (рост на 37,1%), строительстве – 80,906 тыс. (рост на 45,2%), АПК – 33,363 тыс. (рост на 64,6%), связи – 17,557 тыс. (рост в 2 раза), финансов – 30,967 тыс. (рост на 35,5%), других сферах – 99,552 тыс. (рост на 73,8%).

Она добавила, что в результате принятых мер по устранению неформальной занятости, за январь-апрель 2023 года выявлено 875 человек, работающих без контркта. В 2022 году число таких лиц составило 4214 человек, что на 33,4% меньше показателя 2021 года.

Вагабзаде заявила, что роста числа трудовых контрактов положительно влияет на увеличение поступлений по взносам на обязательное государственное социальное страхование. В частности, по итогам первого квартала текущего года объем сбора таких взносов составил 1 млрд 192,7 млн манатов (рост по сравнению с первым кварталом 2022 года на 13,9%), включая частный сектор - 753,2 млн манатов (рост на 15,9%).

Кроме этого, поступления в Фонд страхования от безработицы за первый квартал составили 41,5 млн манатов (рост на 17,6%), включая от частного сектора - 30,6 млн манатов (рост на 19%), поступления по отчислениям на обязательное медицинское страхование (ОМС) – 213,8 млн манатов (рост на 21%), включая частный сектор - 149,5 млн манатов (рост на 26%).

Х.Насирзаде