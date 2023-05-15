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Бизнес и законодательство 15.05.2023 14:10

Инвестиции в промпарки и промзоны Азербайджана превысят $4 млрд - Джаббаров

В настоящее время в промышленных парках и промышленных кварталах в Азербайджане осуществляют свою деятельность 66 предприятий, сообщил министр экономики Микаил Джаббаров.

«В промышленных парках и промышленных кварталах в Азербайджане прошли регистрацию 128 предприятий с общими инвестициями более 7,1 млрд манатов ($4,17 млрд). В настоящее время осуществляют свою деятельность 66 предприятий (инвестиции –6,5 млрд манатов). Инвестиции в оставшиеся 62 предприятия превысят 600 млн манатов, что позволит открыть 4,8 тыс. новых рабочих мест», - написал Джаббаров в соцсетях.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРОМПАРКИ, ИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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