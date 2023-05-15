Инвестиции в промпарки и промзоны Азербайджана превысят $4 млрд - Джаббаров

В настоящее время в промышленных парках и промышленных кварталах в Азербайджане осуществляют свою деятельность 66 предприятий, сообщил министр экономики Микаил Джаббаров.
«В промышленных парках и промышленных кварталах в Азербайджане прошли регистрацию 128 предприятий с общими инвестициями более 7,1 млрд манатов ($4,17 млрд). В настоящее время осуществляют свою деятельность 66 предприятий (инвестиции –6,5 млрд манатов). Инвестиции в оставшиеся 62 предприятия превысят 600 млн манатов, что позволит открыть 4,8 тыс. новых рабочих мест», - написал Джаббаров в соцсетях.
Б.Рустамбеков
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