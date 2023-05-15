Переговоры по госдолгу США возобновятся во вторник - Байден

Президент США Джо Байден и спикер Палаты представителей американского Конгресса республиканец Кевин Маккарти, а также другие высокопоставленные члены Конгресса возобновят переговоры по вопросу повышения лимита на государственные заимствования во вторник, сказал Байден журналистам в воскресенье.
Встреча состоится за день до того, как Байден отправится на саммит G7 в Японии.
"Я настроен оптимистично, потому что я прирожденный оптимист. Но я действительно думаю, что с их стороны и с нашей есть желание достичь соглашения, и мне кажется, мы сможем сделать это", - сказал Байден.
Глава Минфина США Джанет Йеллен также выразила надежду на то, что переговоры закончатся заключением соглашения.
"Я полна надежд. Я думаю, что переговоры проходят очень активно. Мне сказали, что они нашли некоторые точки соприкосновения", - сказала Йеллен в субботу после встречи министров финансов G7.
В настоящее время лимит госдолга США составляет $31,4 трлн, переговоры о его повышении ведутся уже несколько месяцев. Республиканцы настаивают, что увеличение потолка госрасходов может состояться только при условии значительного сокращения расходов. Например, они предлагали сократить налоговые вычеты за покупку электромобилей и установку солнечных панелей, а также уменьшить госзатраты на погашение кредитов на образование. Белый дом отверг такие предложения.
Если соглашение не будет достигнуто, средства министерства финансов могут закончиться уже к 1 июня, отмечала Йеллен. По её словам, дефолт США по долгу станет "экономической и финансовой катастрофой".
Байрамов и Боррель обсудили процесс нормализации между Азербайджаном и Арменией
Вице-премьер Беларуси рассказал о приоритетах сотрудничества Минска с Баку
Азербайджан предложил Минску организовать поставки белорусских товаров в Турцию по ж/д БТК
Oneok покупает Magellan Midstream за $18,8 млрд
Первая встреча госструктур по технической помощи ВБ по развитию ВИЭ в Азербайджана пройдет 17 мая
Азербайджан в январе-апреле экспортировал в Италию свыше 3 млрд куб.м. газа
В Азербайджане не зарегистрировано новых летальных исходов из-за COVID-19
В Азербайджане за сутки от COVID-19 умерли 3 человека
Коллекция картин покойного председателя Conde Nast продана на аукционе Christie`s за $178 млн
Алиев посещает Cальянский район
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
AccessBank получил награду от VISA
Caspian Energy станет главным нетворкинг партнером Caspian Water Innovation Forum
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС