Переговоры по госдолгу США возобновятся во вторник - Байден

Президент США Джо Байден и спикер Палаты представителей американского Конгресса республиканец Кевин Маккарти, а также другие высокопоставленные члены Конгресса возобновят переговоры по вопросу повышения лимита на государственные заимствования во вторник, сказал Байден журналистам в воскресенье.

Встреча состоится за день до того, как Байден отправится на саммит G7 в Японии.

"Я настроен оптимистично, потому что я прирожденный оптимист. Но я действительно думаю, что с их стороны и с нашей есть желание достичь соглашения, и мне кажется, мы сможем сделать это", - сказал Байден.

Глава Минфина США Джанет Йеллен также выразила надежду на то, что переговоры закончатся заключением соглашения.

"Я полна надежд. Я думаю, что переговоры проходят очень активно. Мне сказали, что они нашли некоторые точки соприкосновения", - сказала Йеллен в субботу после встречи министров финансов G7.

В настоящее время лимит госдолга США составляет $31,4 трлн, переговоры о его повышении ведутся уже несколько месяцев. Республиканцы настаивают, что увеличение потолка госрасходов может состояться только при условии значительного сокращения расходов. Например, они предлагали сократить налоговые вычеты за покупку электромобилей и установку солнечных панелей, а также уменьшить госзатраты на погашение кредитов на образование. Белый дом отверг такие предложения.

Если соглашение не будет достигнуто, средства министерства финансов могут закончиться уже к 1 июня, отмечала Йеллен. По её словам, дефолт США по долгу станет "экономической и финансовой катастрофой".