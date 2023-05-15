Падение промпроизводства в еврозоне в марте было максимальным с начала 2020г

Объем промышленного производства в еврозоне в марте упал на 4,1% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные статистического управления Европейского союза (Eurostat).
Это максимальное сокращение показателя с начала 2020 года, когда в мире началось распространение COVID-19.
Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали снижения всего на 2,5%. Респонденты The Wall Street Journal прогнозировали еще менее значительный спад - на 2%.
Относительно марта прошлого года промпроизводство уменьшилось на 1,4%, в то время как эксперты ожидали повышения на 0,9%.
Выпуск средств производства в марте рухнул на 15,4% в годовом выражении. Выпуск промежуточных товаров снизился на 1,8%, выработка электроэнергии - на 0,9%. При этом производство потребительских товаров длительного пользования выросло на 2,8%.
Среди стран наиболее значительное падение промпроизводства было отмечено в Ирландии - на 26,3%. Кроме того, показатель снизился в Германии (-3,1%), во Франции (-1,1%), в Италии (-0,6%).
Между тем в Испании промпроизводство увеличилось на 1,4%.
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