Алиеву преподнесли памятный подарок, вручаемый только лидерам арабских государств

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял президента Арабского парламента Аделя ибн Абдель Рахмана аль-Асуми.
Как отмечается в информации, размещенной на сайте главы азербайджанского государства, в ходе встречи Алиев отметил успешное и всестороннее развитие отношений Азербайджана с арабскими странами, расценив его приглашение на саммит Лиги арабских государств (ЛАГ) в прошлом году как «показатель высокого уровня наших отношений».
Глава государства заявил, что Баку всегда поддерживает исламскую солидарность, отметив учреждение диппредставительства Азербайджана в Палестине, визит министра иностранных дел страны в Палестину и строительство азербайджанской стороной там школы.
«На встрече была подчеркнута важность расширения связей между Азербайджаном и исламскими и арабскими странами в экономической, торговой и инвестиционной сферах и выражена уверенность, что сотрудничество будет и дальше развиваться», - говорится в информации.
Президент Арабского парламента вручил Алиеву памятный подарок, который, как отметил Адель ибн Абдель Рахман аль-Асуми, вручается только лидерам арабских государств, но как исключительный случай был преподнесен президенту Азербайджана.
Р.Керимов
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