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Регион 15.05.2023 18:34

ВВП Грузии в I квартале вырос на 7,2%

Экономический рост в Грузии в первом квартале 2023 года составил 7,2%, сообщила Национальная служба статистики (Грузстат).

В марте 2023 года по сравнению с мартом предыдущего года ВВП вырос на 7,3%. Этому способствовал рост в таких отраслях, как строительство, финансовая и страховая деятельность, транспорт и складирование, торговля.

Тенденция к снижению добавленной стоимости наблюдалась в обрабатывающей промышленности, энергетике и секторе недвижимости.

В 2022 году ВВП Грузии вырос на 10,1%.

В бюджет Грузии на 2023 год заложен прогноз экономического роста на 5%. МВФ ожидает рост ВВП Грузии в 2023 году на 5%, Всемирный банк - на 4,4%, Азиатский банк развития (АБР) - на 4,5%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ГРУЗИЯ, ВВП, КВАРТАЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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