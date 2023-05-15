Эрдоган и Кылычдароглу примут участие во втором туре президентских выборов в Турции 28 мая

Глава избиркома Турции объявил, что второй тур выборов президента Турции состоится 28 мая.
"В Турции пройдет второй тур президентских выборов 28 мая", - сообщает "Анадолу" со ссылкой на главу избиркома.
По данным агентства, на данный момент подсчитано 99,87% голосов. Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил 49,5%, его соперник Кемаль Кылычдароглу - 44,89%. Именно им предстоит побороться за пост главы государства во втором туре выборов.
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