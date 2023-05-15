Президент Израиля в конце мая планирует визит в Азербайджан

Президент Израиля Ицхак Герцог планирует в конце мая посетить с визитом Азербайджан, сообщил изданию JNS азербайджанский посол в Тель-Авиве Мухтар Мамедов. «Официальный визит президента Израиля в Баку планируется в конце этого месяца», - приводит издание слова дипломата. Как сообщалось ранее, о намерении посетить Азербайджан в 2023 году Герцог заявил в ходе встречи с Мамедовым в марте. Р.Керимов

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