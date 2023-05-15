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Внешняя политика 15.05.2023 17:25

Президент Израиля в конце мая планирует визит в Азербайджан

Президент Израиля Ицхак Герцог планирует в конце мая посетить с визитом Азербайджан, сообщил изданию JNS азербайджанский посол в Тель-Авиве Мухтар Мамедов.

«Официальный визит президента Израиля в Баку планируется в конце этого месяца», - приводит издание слова дипломата.

Как сообщалось ранее, о намерении посетить Азербайджан в 2023 году Герцог заявил в ходе встречи с Мамедовым в марте.

Р.Керимов

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПРЕЗИДЕНТ, ВИЗИТ


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