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Регион 15.05.2023 20:03

Польша получила от США первые РСЗО HIMARS

США впервые поставили Польше реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщает в понедельник Associated Press.

По контракту, заключенному в 2019 году, польские власти в рамках планов по усилению обороноспособности страны приобрели за $414 млн 18 HIMARS и две учебные установки, вместе с боеприпасами и оборудованием.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак и другие представители сферы обороны присутствовали на авиабазе в Варшаве на церемонии, связанной с приобретением этого оружия. При этом Блащак заявил, что Польша хочет продолжать закупать HIMARS и довести их общее количество у польских вооруженных сил до 500 единиц.

Глава польского Минобороны также заявил, что полученные HIMARS разместят на северо-востоке Польши.

В октябре 2022 года Defense news сообщило, что Польша завершила переговоры с Сеулом о приобретении у Южной Кореи примерно 300 РСЗО K239 Chunmoo. Ожидается, что первые поставки южнокорейских РСЗО в Польшу пройдут в 2023 году.

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Тэги: ПОЛЬША, США, HIMARS, ПОЛУЧЕНИЕ


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