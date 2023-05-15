Азербайджан предложил Минску организовать поставки белорусских товаров в Турцию по ж/д БТК

В Баку в понедельник прошло 13-е заседание азербайджано-белорусской межправительственной комиссии по экономике и торговле.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в кабмине, сопредседателями комиссии являются вице-премьеры Али Ахмедов и Игорь Петришенко.

В ходе заседания стороны отметили, что нынешний торговый оборот между двумя странами не в полной мере отражает экономический потенциал стран и что взаимовыгодное сотрудничество можно расширить, найдя эффективные пути.

В Азербайджане в настоящее время действуют 80 компаний с белорусским капиталом.

В ходе заседания Ахмедов пригласил белорусских инвесторов посетить Свободную экономическую зону Алят, подчеркнул заинтересованность Азербайджана в углублении сотрудничества в агропромышленной сфере с Беларусью.

Кроме этого, Ахмедов подчеркнул готовность Азербайджана осуществлять грузоперевозки белорусской продукции в Турцию по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (БТК).

«Также обсуждены перспективы углубления сотрудничества в сферах химической промышленности, возобновляемой энергетики, транспортно-логистической, культурно-гуманитарной, научно-образовательной, здравоохранения, фармацевтики. Принято решение провести следующее заседание МПК в Беларуси", - подчеркивает кабмин.

По итогам заседания между Министерством спорта и туризма Беларуси и Министерством молодежи и спорта Азербайджана подписана программа о сотрудничестве в области физического воспитания и спорта на 2023-2025 годы.

Х.Насирзаде