Азербайджан в январе-апреле экспортировал в Италию свыше 3 млрд куб.м. газа

Поставки азербайджанского газа в Италию в январе-апреле 2023 года превысили 3 млрд кубометров.

Об этом написал в твиттере глава Минэнерго Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

Он отметил, что поставки были осуществлены по газопроводу TAP.

Как сообщал ранее «Интерфакс-Азербайджан», в 2022 году поставки газа в Италию по TAP по данным министерства окружающей среды и энергетической безопасности Италии, составили 10,325 млрд кубометров (+43,1% от показателя 2021 года). По данным Евростата, за отчетный период Италия импортировала из Азербайджана природного газа на 13,253 млрд евро (рост в 3,9 раза).

Р.Ахмедов