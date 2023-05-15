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ТЭК 15.05.2023 18:08

Азербайджан в январе-апреле экспортировал в Италию свыше 3 млрд куб.м. газа

Поставки азербайджанского газа в Италию в январе-апреле 2023 года превысили 3 млрд кубометров.

Об этом написал в твиттере глава Минэнерго Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

Он отметил, что поставки были осуществлены по газопроводу TAP.

Как сообщал ранее «Интерфакс-Азербайджан», в 2022 году поставки газа в Италию по TAP по данным министерства окружающей среды и энергетической безопасности Италии, составили 10,325 млрд кубометров (+43,1% от показателя 2021 года). По данным Евростата, за отчетный период Италия импортировала из Азербайджана природного газа на 13,253 млрд евро (рост в 3,9 раза).

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ИТАЛИЯ, ГАЗ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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