Азербайджан в январе-апреле экспортировал в Италию свыше 3 млрд куб.м. газа

Поставки азербайджанского газа в Италию в январе-апреле 2023 года превысили 3 млрд кубометров.
Об этом написал в твиттере глава Минэнерго Азербайджана Пярвиз Шахбазов.
Он отметил, что поставки были осуществлены по газопроводу TAP.
Как сообщал ранее «Интерфакс-Азербайджан», в 2022 году поставки газа в Италию по TAP по данным министерства окружающей среды и энергетической безопасности Италии, составили 10,325 млрд кубометров (+43,1% от показателя 2021 года). По данным Евростата, за отчетный период Италия импортировала из Азербайджана природного газа на 13,253 млрд евро (рост в 3,9 раза).
Р.Ахмедов
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