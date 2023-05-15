Первая встреча госструктур по технической помощи ВБ по развитию ВИЭ в Азербайджана пройдет 17 мая

Министерство энергетики Азербайджана планирует разработать план перспективного развития сети по производству и передаче энергии из возобновляемых источников до 2035 года.

"Министр энергетики Пярвиз Шахбазов в понедельник принял делегацию во главе с представителем Всемирного банка в Азербайджане Сарой Майкл. Стороны обсудили проект "Технической помощи для увеличения доли возобновляемой энергии в системе электроэнергетики Азербайджана", который будет реализован консалтинговой компанией CESI при поддержке ВБ, а также работу, которую предстоит выполнить и будущие шаги в этом направлении", - сообщила пресс-служба Минэнерго Азербайджана.

По информации ведомства, основной целью данного проекта является проведение соответствующих анализов и подготовка отчета по передаче в электросеть электроэнергии из возобновляемых источников энергии в Азербайджане.

"Это предполагает подготовку скоординированного плана перспективного развития производственной и транспортной сети по передаче электроэнергии за счет ВИЭ до 2035 года. Первая встреча представителей соответствующих государственных органов и других заинтересованных сторон по проекту состоится 17 мая текущего года", - говорится в информации.

Н.Аббасова