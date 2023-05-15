В Финляндии потерпел крушение учебно-тренировочный самолет ВВС Hawk, пилоты спаслись

Учебно-тренировочный реактивный самолет финских ВВС Hawk разбился днем в понедельник к югу от города Кеуруу в центральной Финляндии, сообщили военные. "Пилоты успели катапультироваться, оба летчика уже обнаружены и доставлены в больницу для обследования", - написал в Твиттере пресс-секретарь ВВС Финляндии Суви Суннарборг. Финские ВВС начали расследование.

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