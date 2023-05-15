В Финляндии потерпел крушение учебно-тренировочный самолет ВВС Hawk, пилоты спаслись

Учебно-тренировочный реактивный самолет финских ВВС Hawk разбился днем в понедельник к югу от города Кеуруу в центральной Финляндии, сообщили военные.
"Пилоты успели катапультироваться, оба летчика уже обнаружены и доставлены в больницу для обследования", - написал в Твиттере пресс-секретарь ВВС Финляндии Суви Суннарборг.
Финские ВВС начали расследование.
Байрамов и Боррель обсудили процесс нормализации между Азербайджаном и Арменией
Вице-премьер Беларуси рассказал о приоритетах сотрудничества Минска с Баку
Азербайджан предложил Минску организовать поставки белорусских товаров в Турцию по ж/д БТК
Беларусь заинтересована создании сборочного производства лифтов Азербайджане
Oneok покупает Magellan Midstream за $18,8 млрд
Первая встреча госструктур по технической помощи ВБ по развитию ВИЭ в Азербайджана пройдет 17 мая
В Азербайджане не зарегистрировано новых летальных исходов из-за COVID-19
В Азербайджане за сутки от COVID-19 умерли 3 человека
Коллекция картин покойного председателя Conde Nast продана на аукционе Christie`s за $178 млн
Алиев посещает Cальянский район
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
AccessBank получил награду от VISA
Caspian Energy станет главным нетворкинг партнером Caspian Water Innovation Forum
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС