Президент Болгарии поручил набравшей большее количество голосов на выборах коалиции ГЕРБ-СДС сформировать правительство

Президент Болгарии Румен Радев в понедельник вручил мандат на формирование правительства Марии Габриэль - представительнице коалиции "Граждане за европейское развитие Болгарии"-"Союз демократических сил" (ГЕРБ-СДС), эта коалиция заручилась поддержкой большего количества избирателей на недавних внеочередных парламентских выборах.

"В течение недели, как и положено по конституции, я ожидаю, что вы представите структуру и состав совета министров. Вы понимаете, что на этом пути вас ждет немало препятствий, но я буду ждать вас в следующий понедельник с составом правительства", - приводит слова Радева Болгарское национальное телевидение.

Мария Габриэль заявила в ответ, что с ответственностью принимает мандат и рассчитывает на широкую поддержку ее приоритетов со стороны всех политических сил в Болгарии.

"Хочу вас заверить, что сделаю все возможное для того, чтобы в Болгарии было стабильное, ответственное, функционирующее правительство. В этом состоят мои приоритеты, которые сводятся к целям: благосостоянию граждан Болгарии и авторитету страны", - сказала Габриэль.

Между тем, на состоявшихся в начале апреля парламентских выборах коалиции ГЕРБ-СДС не смогла заручиться поддержкой абсолютного большинства для того, чтобы иметь возможность сформировать правительство самостоятельно. В силу этого блоку в предстоящую неделю необходимо провести коалиционные консультации, исход которых пока остается неизвестным.