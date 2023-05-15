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Внешняя политика 15.05.2023 18:45

Вице-премьер Беларуси рассказал о приоритетах сотрудничества Минска с Баку

Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко обозначил перспективы двустороннего взаимодействия во время заседания межправительственной белорусско-азербайджанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Баку.

«Отношения между Беларусью и Азербайджаном, основанные на крепкой дружбе между лидерами наших стран и двумя братскими народами, носят характер стратегического партнерства. Закономерно, что сложная мировая политическая конъюнктура не оказала никакого негативного влияния на наши отношения. Наоборот, мы всегда поддерживали друг друга в сложные времена, и эта традиция сохраняется. Взаимовыгодное экономическое сотрудничество является флагманом дальнейшего развития отношений между Беларусью и Азербайджаном", - сказал Петришенко в Баку, сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на БЕЛТА.

По его словам, Беларусь значительно увеличила экспорт в Азербайджан трансформаторов, кабелей и другой электротехнической продукции, продукции деревообработки, а также продовольствия. В свою очередь, Азербайджан наладил надежный канал поставки в Беларусь овощей и фруктов, которые заменили импорт из недружественных стран.

Кроме прямой торговли товарами, все большее значение в расширении связей в экономической сфере занимает реализация взаимовыгодных совместных кооперационных проектов. «Сотрудничество белорусских машиностроителей с Гянджинским автомобильным заводом стало знаковым проектом для наших стран, показав прекрасный пример эффективного взаимодействия в сфере производственной кооперации. За 17 лет совместной работы на базе завода собрано более 12 тыс. белорусских тракторов, а также около 4 тыс. единиц другой техники (МАЗ, МЗКТ, "АМКОДОР"). Белорусская сторона настроена на продолжение совместной работы по расширению спектра совместно выпускаемой техники, включая зерноуборочные комбайны и современную, отвечающую высоким экологическим стандартам пассажирскую технику (электробусы)", - подчеркнул Петришенко.

Вице-премьер видит перспективы в организации поставок в Азербайджан и другой белорусской техники: строительной, коммунальной, железнодорожной, аварийно-спасательной и различных видов специальной техники. Белорусская сторона заинтересована в наращивании поставок в Азербайджан лифтов, а также создании их сборочного производства под соответствующие объемы потребления.

«Кроме того, видим значительный потенциал в совместной реализации программ развития сельскохозяйственной отрасли Азербайджана, в том числе животноводства. Готовы внедрить наш опыт создания животноводческих комплексов, а также обеспечить потребности в племенном скоте, необходимых технологиях и оборудовании, высокопродуктивных, сбалансированных комбикормах и премиксах. Высокую актуальность имеет проект по созданию совместного производства ветеринарных препаратов на территории Азербайджана", - подчеркнул он.

Р.Ахмедов

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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