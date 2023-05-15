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Регион 15.05.2023 19:30

Российская авиакомпания "Азимут" 17 мая осуществит первый чартерный рейс из Москвы в Тбилиси

Первый пассажирский чартерный авиарейс из России в Грузию (из Москвы в Тбилиси) будет осуществлен 17 мая российской авиакомпанией "Азимут", получившей разрешение со стороны Агентства гражданской авиации Грузии, сообщил в эфире телекомпании "Имеди" директор агентства Гиви Давиташвили.

"К этому времени мы получили пять заявок на осуществление авиасообщения и удовлетворили заявку "Азимутайрлайнс". Наши требования сводятся к технической исправности воздушных судов и к жесткому требованию отсутствия международных санкций в отношении авиакомпаний и их самолетов", - сказал Давиташвили.

Президент РФ Владимир Путин 10 мая своим указом отменил с 15 мая 2023 года визовый режим для граждан Грузии, за исключением лиц, въезжающих в РФ с целью трудовой деятельности. Согласно документу, "с 15 мая 2023 года граждане Грузии осуществляют въезд в РФ и выезд из РФ без оформления виз на основании действующих документов, удостоверяющих личность".

Кроме того, вышел указ о снятии ограничений на полеты в Грузию, которые действовали с июля 2019 года.

Минтранс России сообщил, что после снятия ограничений российские авиакомпании будут летать между Москвой и Тбилиси по 7 раз в неделю, для этого будут использоваться самолеты отечественного производства. В Red Wings, парк которой сформирован в основном из российских SSJ100, вскоре заявили, что готовы начать полеты в Грузию при наличии допусков.

США и Евросоюз со своей стороны предупредили Тбилиси о санкционных рисках, в случае возобновления авиасообщения с РФ.

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Тэги: ГРУЗИЯ, РОССИЯ, АВИАСООБЩЕНИЕ


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