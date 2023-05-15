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Дальнее зарубежье 15.05.2023 22:20

Экономике США еще предстоит почувствовать последствия подъема ставок - глава ФРБ Чикаго

Американской экономике еще предстоит ощутить на себе последствия ужесточения денежно-кредитной политики, и руководителям Федеральной резервной системы (ФРС) следует быть осторожными, обдумывая свой следующий шаг, заявил президент Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Остан Гулсби.

"Последствия подъема ставки Федрезервом, составившего 500 базисных пунктов за последний год, еще не проявились в полной мере", - сказал Гулсби в интервью CNBC в понедельник.

Он отметил, что пока слишком рано говорить о том, какое решение руководители американского ЦБ должны принять на июньском заседании. При этом, по словам Гулсби, в мае он сомневался в том, следует ли повышать ставку, учитывая напряженность в банковском секторе.

На прошлом заседании ФРС повысила ставку до 5-5,25% годовых и дала понять, что может сделать паузу в цикле ужесточения политики.

Гулсби отметил, что перспективы экономики США являются неопределенными, и руководителям Федрезерва необходимо оценивать более широкий круг данных, чем обычно. В частности, Гулсби пытается оценить, способствует ли спад банковского кредитования замедлению экономического роста в той степени, в которой он ожидал.

Глава ФРБ Чикаго также отметил, что инфляция в Штатах замедляется, но не слишком быстро.

"Мы хотим быть уверены, по возможности, что вернули инфляцию на верный путь, не спровоцировав рецессии", - сказал Гулсби.

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Тэги: США, ФРС, ПОЛИТИКА, МНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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