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Внешняя политика 15.05.2023 20:06

Байрамов и Боррель обсудили процесс нормализации между Азербайджаном и Арменией

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в понедельник в Брюсселе провел встречу с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.

"Стороны обсудили нынешнее состояние и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и ЕС, в том числе сотрудничество в сфере энергетики и транспортных коридоров, а также процесс нормализации между Азербайджаном и Арменией и текущую ситуацию в регионе", - говорится в сообщении МИД Азербайджана.

По информации ведомства, в ходе встречи подчеркивалось значение последней встречи лидеров Азербайджана и Армении в Брюсселе, состоявшейся после почти 9-месячного перерыва, с точки зрения продвижения мирной повестки дня.

"Байрамов подчеркнул приверженность Азербайджана нормализации отношений между двумя странами на основе принципов территориальной целостности и суверенитета. Отмечалась необходимость предотвращать попытки воспрепятствовать этому процессу, включая недавние провокации со стороны Армении. Также подчеркивалась значимость устранения минной угрозы со стороны Армении", - говорится в информации.

Байрамов и Боррель также отметили важность скорейшего завершения переговоров по новому соглашению, которое послужит правовой основой отношений между Азербайджаном и ЕС.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЕС, БОРРЕЛЬ, БАЙРАМОВ


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