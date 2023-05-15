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15.05.2023 23:00

КНР нужно готовиться к конфликту не только в военной, но и в политической, финансовой, технологической сферах

КНР необходимо быть готовой к гибридному конфликту, в ходе которого противостояние развернется в самых разных общественных сферах, заявил в статье для партийного издания Study Times глава Западного командования театра военных действий Народно-освободительной армии (НОАК) генерал Ван Хайцзян.

"С начала украинского кризиса возникла новая форма "гибридной войны". Военная конфронтация оказалась переплетена с битвами в политической, финансовой, технологической сферах, с действиями в киберпространстве и в когнитивной области", - приводит его слова South China Morning Post (SCMP).

"Ван написал, что Китаю нужно более эффективно объединять его стратегические силы и быть полностью готовым к вооруженной борьбе. Между тем Китай сталкивается с внешним давлением и попытками сдержать его со стороны стран Запада, причем в любой момент может произойти эскалация ситуации", - отмечает SCMP

Генерал пояснил, что китайским военным нужно внимательно следить за развитием передовых технологий - в сфере искусственного интеллекта, информационных сетей, аэрокосмической отрасли. Он предложил уделять больше внимания обучению аэрокосмических сил и подразделений, работающих с беспилотными системами или действующих в киберпространстве.

По его словам, НОАК также надо проявлять повышенную бдительность в связи с быстро меняющейся обстановкой в сфере безопасности, особенно в странах, находящихся по соседству с Китаем.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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