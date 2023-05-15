Возобновление авиасообщения с РФ может в 2023г увеличить доход турбизнеса Грузии на $400 млн

Восстановление авиасообщения между Грузией и Россией в 2023 году может принести грузинскому сектору туризма дополнительный доход в размере $300-400 млн, заявил вице-премьер, министр экономики Грузии Леван Давиташвили на брифинге после заседания правительства в понедельник.
Давиташвили отметил успехи, достигнутые в сфере туризма в постпандемийный период, и выразил надежду, что в нынешнем году поток международных путешественников из РФ еще более возрастет, как и из других стран, в частности из соседнего Азербайджана.
Вице-премьер подчеркнул, что отказываться от прямого авиасообщения между Россией и Грузией было бы "не прагматично".
Вице-премьер выразил надежду, что население страны положительно оценит усилия, которые власти предпринимают для улучшения экономики страны.
При этом Давиташвили подчеркнул, что курс страны на вступление в ЕС остается неизменным.
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