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Регион 15.05.2023 20:37

Возобновление авиасообщения с РФ может в 2023г увеличить доход турбизнеса Грузии на $400 млн

Восстановление авиасообщения между Грузией и Россией в 2023 году может принести грузинскому сектору туризма дополнительный доход в размере $300-400 млн, заявил вице-премьер, министр экономики Грузии Леван Давиташвили на брифинге после заседания правительства в понедельник.

Давиташвили отметил успехи, достигнутые в сфере туризма в постпандемийный период, и выразил надежду, что в нынешнем году поток международных путешественников из РФ еще более возрастет, как и из других стран, в частности из соседнего Азербайджана.

Вице-премьер подчеркнул, что отказываться от прямого авиасообщения между Россией и Грузией было бы "не прагматично".

Вице-премьер выразил надежду, что население страны положительно оценит усилия, которые власти предпринимают для улучшения экономики страны.

При этом Давиташвили подчеркнул, что курс страны на вступление в ЕС остается неизменным.

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Тэги: ГРУЗИЯ, АВИАСООБЩЕНИЕ, ТУРИЗМ, ЭФФЕКТ


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