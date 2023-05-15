Белый дом анонсировал санкции в отношении участников военного сотрудничества Ирана и РФ

Вашингтон в ближайшее время объявит о внесении в санкционные списки тех, кто, по его мнению, участвует в военном сотрудничестве России и Ирана, заявил в понедельник представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби.
"В предстоящие дни США объявят о новых санкциях в отношении тех, кто участвует в расширении торговли Ирана и России военной продукцией, заявил Кирби журналистам", - информируют американские СМИ.
По их данным, Кирби в очередной раз обвинил Иран в передаче беспилотников России.
Россия и Иран отрицают использование иранских беспилотников в ходе спецоперации на Украине.
Байрамов и Боррель обсудили процесс нормализации между Азербайджаном и Арменией
Вице-премьер Беларуси рассказал о приоритетах сотрудничества Минска с Баку
Азербайджан предложил Минску организовать поставки белорусских товаров в Турцию по ж/д БТК
Баку и Минск подписали дорожную карту создания в Азербайджане сборочного предприятия в сфере лифтового оборудования
WPIC увеличил оценку дефицита платины в 2023 г на 77% к предыдущему прогнозу
Кипр и Израиль намерены построить газопровод для средиземноморских месторождений
В Азербайджане не зарегистрировано новых летальных исходов из-за COVID-19
В Азербайджане за сутки от COVID-19 умерли 3 человека
Коллекция картин покойного председателя Conde Nast продана на аукционе Christie`s за $178 млн
Алиев посещает Cальянский район
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
AccessBank получил награду от VISA
Caspian Energy станет главным нетворкинг партнером Caspian Water Innovation Forum
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС