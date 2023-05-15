Белый дом анонсировал санкции в отношении участников военного сотрудничества Ирана и РФ

Вашингтон в ближайшее время объявит о внесении в санкционные списки тех, кто, по его мнению, участвует в военном сотрудничестве России и Ирана, заявил в понедельник представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби.

"В предстоящие дни США объявят о новых санкциях в отношении тех, кто участвует в расширении торговли Ирана и России военной продукцией, заявил Кирби журналистам", - информируют американские СМИ.

По их данным, Кирби в очередной раз обвинил Иран в передаче беспилотников России.

Россия и Иран отрицают использование иранских беспилотников в ходе спецоперации на Украине.