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Белый дом анонсировал санкции в отношении участников военного сотрудничества Ирана и РФ

Вашингтон в ближайшее время объявит о внесении в санкционные списки тех, кто, по его мнению, участвует в военном сотрудничестве России и Ирана, заявил в понедельник представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби.

"В предстоящие дни США объявят о новых санкциях в отношении тех, кто участвует в расширении торговли Ирана и России военной продукцией, заявил Кирби журналистам", - информируют американские СМИ.

По их данным, Кирби в очередной раз обвинил Иран в передаче беспилотников России.

Россия и Иран отрицают использование иранских беспилотников в ходе спецоперации на Украине.

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Тэги: США, ИРАН, РОССИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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