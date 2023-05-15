Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8466 RUR   0.0217 GBR   2.1187 TRY   0.0866

Цена на нефть

12.05 $/bbl +/- WTI 70.04 -0.83 Brent 74.17 -0.81

Дальнее зарубежье 15.05.2023 22:05

Консультации по черноморской зерновой инициативе до 18 мая продолжатся на техническом уровне - ООН

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил в понедельник, что до окончания действия черноморской зерновой сделки 18 мая консультации по ее продлению пройдут на техническом уровне.

"Они пройдут на техническом уровне", - ответил Дюжаррик на соответствующий вопрос журналиста.

Кроме того, Дюжаррик еще раз подчеркнул жизненную необходимость черноморской зерновой инициативы. По данным ООН, с начала функционирования продовольственной сделки цены на зерно снизились на 20%.

На прошлой неделе в Стамбуле состоялись переговоры по продлению зерновой сделки между представителями России, Украины, Турции и ООН.

Зерновую сделку заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и по снятию барьеров на экспорт российского продовольствия и удобрений.

Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней. Таким образом, срок ее действия истек 18 марта, тогда "зерновую сделку" продлили еще на 60 дней.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ООН, ЗЕРНО, СДЕЛКА, КОНСУЛЬТАЦИИ


Похожие новости


Почти 30 млн тонн украинского продовольствия экспортировано в рамках "зерновой сделки" Возобновлены инспекции судов в рамках зерновой сделки - ООН ООН подтверждает продление черноморской зерновой инициативы В ООН заявляют, что делают все возможное для выполнения всех аспектов стамбульской зерновой сделки Генсек ООН призвал продлить «зерновую сделку» Гутерриш обсудит в Украине зерновую сделку Генсек ООН назначил нового координатора по Черноморской зерновой инициативе Россия на переговорах с ООН отметила важность свободных поставок своих удобрений и зерна на мировые рынки Генсек ООН приветствует возобновление участия РФ в «зерновой сделке» В ООН положительно воспринимают переговоры Эрдогана с Путиным по продлению зерновой сделки

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az