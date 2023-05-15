Консультации по черноморской зерновой инициативе до 18 мая продолжатся на техническом уровне - ООН

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил в понедельник, что до окончания действия черноморской зерновой сделки 18 мая консультации по ее продлению пройдут на техническом уровне.
"Они пройдут на техническом уровне", - ответил Дюжаррик на соответствующий вопрос журналиста.
Кроме того, Дюжаррик еще раз подчеркнул жизненную необходимость черноморской зерновой инициативы. По данным ООН, с начала функционирования продовольственной сделки цены на зерно снизились на 20%.
На прошлой неделе в Стамбуле состоялись переговоры по продлению зерновой сделки между представителями России, Украины, Турции и ООН.
Зерновую сделку заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и по снятию барьеров на экспорт российского продовольствия и удобрений.
Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней. Таким образом, срок ее действия истек 18 марта, тогда "зерновую сделку" продлили еще на 60 дней.
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