WPIC увеличил оценку дефицита платины в 2023 г на 77% к предыдущему прогнозу

Всемирный совет по инвестициям в платину (World Platinum Investment Council, WPIC) увеличил оценку дефицита платины в 2023 г. на 77% по сравнению со сделанным три месяца назад прогнозом, до 983 тыс. унций, следует из опубликованного в понедельник очередного отчета Platinum Quarterly.

Дефицит соответствует 12% ожидаемого годового спроса на этот драгметалл.

Предложение платины, как ожидает WPIC, снизится на 1% к 2022 г. (до 7,913 млн унций), в то время как спрос вырастет на 28% (до 8,176 млн унций).

До этого два года подряд рынок платины был профицитным (в 2022 г. в размере 854 тыс. унций, в 2021 г. - 1,29 млн унций).

Добыча платины по-прежнему уязвима и прогнозируется в текущем году на уровне 5,511 млн унций, что примерно соответствует показателю 2022 г. и на 6% ниже среднего уровня с 2013 г. Вторичное производство снизится на 1% к уровню 2022 г. из-за сохраняющихся ограничений на поставку металлолома.

Напротив, спрос на платину в автопроме вырастет на 12% г/г (или на 357 тыс. унций). Индустриальный спрос увеличится на 17% (или на 382 тыс. унций). Инвестиционный спрос с чистого отрицательного изменится до положительного в размере 433 тыс. унций благодаря высокому спросу на слитки и монеты и возврату к положительным инвестиционным потокам ETF. В ювелирном секторе спрос остается сдержанным, снизится на 38 тыс. унций к прошлому году.

В первом квартале 2023 г. дефицит платины составил 392 тыс. унций на фоне сильного спроса в автопроме, промышленности и инвестициях, говорится в обзоре WPIC.

Предложение в первом квартале 2023 г. составило 1,614 млн унций, что на 9% меньше по сравнению с прошлым годом и на 8% по сравнению с предыдущим кварталом.

Объем добычи платины упал на 7% по сравнению с прошлым годом, до 1,2 млн унций, так как рост выпуска в России лишь отчасти компенсировал сокращения в Южной Африке на фоне усугубляющейся нехватки электроэнергии. Recycling сократился на 12% г/г, до 413 тыс. унций из-за постоянной нехватки автомобильного лома, поскольку пользователи вынуждены дольше эксплуатировать старые автомобили, в то время как на переработке ювелирных изделий отразилось снижение продаж новых ювелирных изделий в Китае.

Спрос в первом квартале был на 28% выше уровня аналогичного квартала прошлого года, составив 2 млн унций, оценивает WPIC.

В автопроме спрос за квартал повысился на 9%, что вызвано ростом объемов замещения палладия, увеличением выпуска автомобилей и более высокими загрузками металлов платиновой группы из-за ужесточения законодательства о выбросах. Промышленный спрос вырос на 8%, в то время как спрос на ювелирные изделия упал на 2% в годовом исчислении в основном из-за продолжающейся слабости в Китае. По сравнению со значительным оттоком из ETF годом ранее в 224 тыс. унций в первом квартале этого года был чистый приток в 73 тыс. унций, к этому фактору добавился спрос на монеты и слитки в объеме 102 тыс. унций.

WPIC отмечает, что растущее замещение палладия в системах доочистки выхлопных газов приведет к дальнейшему увеличению потребления платины. Технология триметаллических катализаторов используется во все большем количестве бензиновых автомобилей. Развитие этой технологии может привести к тому, что платина вытеснит до 615 тыс. унций палладия в 2023 г., рассчитывает WPIC.