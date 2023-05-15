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Дальнее зарубежье 15.05.2023 23:09

США доставили в ФРГ 31 танк M1 Abrams для обучения украинских военных - Пентагон

США перевезли в Германию 31 танк M1 Abrams с целью обучить украинских военных обслуживать и управлять ими, сообщил в понедельник представитель Пентагона Пат Райдер.

"Я могу подтвердить, что в Германию доставили 31 танк M1 Abrams для последующего обучения украинских танковых экипажей", - заявил Райдер на брифинге.

По его словам, ожидается, что танкисты прибудут в Германию и начнут тренировки "в ближайшие пару недель".

Он подчеркнул, что поставленные в ФРГ танки предназначены "специально для обучения, они не всегда соответствуют требованиям для ведения боевых действий". Райдер напомнил, что танки, которые США собираются направить Украине, в настоящий момент проходят техническое обслуживание.

Ранее сообщалось, что военнослужащие США в ФРГ в начале лета приступят к обучению украинских военных управлению танками M1 Abrams.

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Тэги: США, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, ТАНКИ


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