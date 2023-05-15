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Регион 15.05.2023 23:29

Оган заявил, что может поддержать как Эрдогана, так и Кылычдароглу

Экс-кандидат в президенты Турции Синан Оган от альянса АТА (Альянс предков) заявил, что готов поддержать президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана или его соперника Кемаля Кылычдароглу во втором туре выборов в случае решения того или иного кандидата заняться определенными проблемами.

"У нас есть некоторые предварительные условия", - приводит слова Огана "Сабах".

"Оган сказал, что для получения поддержки альянса АТА необходимо соблюдать конституционные гарантии светских принципов жизни в Турции", - отмечает издание.

Он также заявил, что победитель на выборах должен вести борьбу с терроризмом и обеспечить возвращение сирийских и других беженцев домой. Он добавил, что попросит кандидата, которому решит оказывать поддержку, подписать соглашение о сотрудничестве, а затем поделиться подробностями договоренностей с общественностью.

Ранее стало известно, что второй тур выборов президента Турции пройдет 28 мая. По итогам подсчетов 99,87% голосов, Эрдоган получил 49,5%, а его соперник Кемаль Кылычдароглу - 44,89%. Именно им предстоит побороться за пост главы государства во втором туре выборов.

Третий кандидат в президенты - Синан Оган - получает к настоящему моменту 5,17% голосов избирателей, за него голосовали более 2,8 млн граждан.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ВЫБОРЫ, ЭКС/КАНДИДАТ, ПЛАНЫ


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