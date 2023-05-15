У Армении почти нет отношений с Азербайджаном и Турцией, это нужно изменить - Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что главной целью внешней политики Армении должно быть установление нормальных отношений со всеми соседями.

«Из-за нашей сложной истории мы научились не иметь нормальных отношений с некоторыми из наших соседей. Изменение этой ситуации является жизненно важным для нашей страны. Это кажется очень просто, но его реализация связана с десятками проблем: есть некоторые психологические и практические проблемы. Такой месседж армянскому обществу нелегко переварить», - сказал Пашинян сказал в интервью чешскому изданию «Respekt»,

Пашинян добавил, что Армения имеет хорошие отношения с Грузией и Ираном и должна продолжать улучшать эти отношения.

По его словам, сейчас у Армении почти нет отношений с Турцией и Азербайджаном, и это нужно изменить.